愛貓Momo突然心臟病發離世 田蕊妮︰感覺全世界停頓了 (19:08)

田蕊妮（阿田）早前接受港台全新節目《音樂說》訪問，自爆小時候想成為模特兒，從沒想過會當上演員。她說︰「我小時候沒想過做演員，我跟其他小朋友說我想做模特兒，但我當時很肥，被他們笑我可以賣孕婦裝，令我很沒自信。」談及與音樂的淵源，阿田表示爸爸是鄧麗君的歌迷，因此她在鄧麗君的歌曲下成長，3歲時已識唱出整首《月亮代表我的心》，長大後在爸爸提議下參加歌唱比賽入行。

阿田坦言自小性格高傲，常靠直覺判斷別人，令初相識的人卻步，是丈夫杜汶澤令她改變了不少。她回憶勝出歌唱比賽後頭兩年被公司投閒置散，中五畢業後獲公司安排拍戲，她最初非常反感，自覺是歌手為何要演戲。阿田說︰「第一日埋位，導演叫我在廠內望住個天有雀仔飛過，我反問『沒有雀仔喎』，他要我自己想像，但沒人教過我如何做。感激當時的導演很有耐性，沒要求換角。後來有同事叫我去認識杜汶澤，指他是個戲癡，非常樂意分享演戲心得。」

阿田回憶認識杜汶澤時，她對演戲完全沒概念，而且不喜歡睇戲，但杜汶澤每一句說話也離不開演戲，就這樣帶她進入戲劇世界。至於啟發她學懂享受演戲的就是在劇集《縱橫四海》中首次合作的葉德嫻（Deanie姐）。阿田說︰「Deanie姐對我說『一個演員係冇樣㗎，只要你投入飾演，每一個人都能夠成為發光體』，我當時像打了強心針似的，決心要成為發光體。」

阿田憶起亡母時仍然落淚，她說︰「我覺得我太不體諒阿媽，有時只覺得自己接受不到她老，接受不到她身體有問題。我還以為她有疑心病，所以胡思亂想。媽媽給了我一個經驗去明白，要學習聆聽。現在奶奶或爸爸跟我說什麼，我都盡量去了解老人家的想法。她令我真正體會到什麼叫『老病死』，是人生必經階段。」

愛貓Momo月前突然病逝，讓阿田再次上了生命的一課。她憶述當日經過︰「Momo的離世教識我什麼是『無常』，成件事好突然，我當時仍跟牠談天，讚牠好靚、好可愛，下一秒牠突然心臟病發，嘭一聲瞓低咗，好似做戲。原本很溫馨的畫面，下一刻我就攬住牠叫『唔好呀』，當時感覺全世界停頓了，不斷盼望能時光倒流，但現在我已能釋懷。」

（即時娛樂）