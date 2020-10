靚媽郭羨妮今日在社交平台分享兩母女到主題樂園的照片,她帶8歲女兒Kylie睇動物和呼吸新鮮空氣之餘,郭羨妮最開心是Kylie現在的身高,已夠高一齊去玩樂園內的機動遊戲。

郭羨妮留言:「It is nice to go out and be crazy sometimes. Love the fresh air and seeing some animals. Miss Kylie is now tall enough to go for a roller coaster ride with me. I am thrilled. Treasure these mother and daughter time together.❤️❤️❤️ #freshair #funnyanimals #motheranddaughter」

