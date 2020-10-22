趙慧珊水著Look拍MV 克服恐懼出海玩直立板 (16:28)

趙慧珊（Aka）日前為新歌《Fearless》拍MV，不諳水性的她挑戰恐懼，獻出人生第一次玩水上直立板運動。Aka穿上兩件頭泳衣，大曬42吋長腿和纖腰。Aka在海中用直立板拍攝多個考平衡力的鏡頭，雖然多次被大浪擊倒跌落海，但未有氣餒，愈拍愈起勁。

她說︰「第一次嘗試在海中用直立板玩平衡力，感覺既興奮又緊張，是我暫時最難忘的MV。現場好大浪，我拿着直立板落水，被大浪擊倒好多次，有點驚，之後出海考平衡力，跌了落海好多次，飲了很多海水。我有一刻發現自己對腳掂唔到地，好驚。」拍攝期間，Aka媽媽也在場。Aka說︰「我小時候曾遇溺，所以不諳水性。媽媽有點擔心我今次的拍攝，又擔心我冷病，所以帶了大煲薑茶來現場看看。」

今次是Aka首次在熒幕前穿上三角泳褲，她自言有點尷尬︰「從未試過穿泳衣拍MV，第一次穿三角褲，第一次那麼大膽！」為了以最弗身材示人，Aka健身時特別加操，又戒吃甜品，放棄最愛的雪糕和乳酪。

新歌內容提及恐懼和憾事，Aka被問到人生中可有憾事時說︰「我之前跳芭蕾舞，因為要讀預科，沒爭取入讀演藝學院，對我來說是一件遺憾事，但我總覺得人生沒遺憾才是遺憾。」

（即時娛樂）