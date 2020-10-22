【兒時女神】阮兆祥情迷拉姑趙雅芝 黎耀祥愛米雪汪阿姐 (16:38)

阮兆祥及黎耀祥主持的清談節目《雙祥見》，最新一集談及心目中女神。黎耀祥透露自己第一位女神是米雪，當年仍然在中學階段的他，就被米雪在《射鵰英雄傳》內飾演的黃蓉吸引，更稱讚她創下了「不老的傳說」，因為保養得宜，到現在依然漂亮，更曾開玩笑問她是否吃防腐劑保養。

阮兆祥則表示小學時已出現了他的第一位女神，當時被《狂潮》中的狄波拉（拉姑）吸引：「我覺得她很性感，但又不是那種穿好少衫的性感，是眉頭眼額那種，好有吸引力。」

阮兆祥直認自己花心，甫進入青春期就轉口味，被當年風靡萬千少男的趙雅芝迷倒，因為覺得她的古裝打扮漂亮，黎耀祥聞言大感贊同：「尤其她演《倚天屠龍記》時，她做周芷若，那種溫柔、楚楚可憐，你真係覺得想點。」阮兆祥形容趙雅芝喚醒了男生的保護慾，希望自己可以保護這位柔弱的少女。他表示因為當年非常仰慕趙雅芝，更會把女神的雜誌封面玉照用透明膠紙包好並夾在英文書內，連他也承認自己是一名狂迷。

黎耀祥隨即說起另一位女神汪明荃，當年阿姐演《家變》中的女強人洛琳，令她風頭一時無兩，更掀起「洛琳頭」熱潮，有好一段日子整個中環區的女人，都是恤這個髮型，非常誇張。

（即時娛樂）