半夜飛奔醫院見太太最後一面 林子博關注仔女喪母後情緒 (17:55)

【今日直擊】林子博的太太董燕君（Shirley）昨天（10月21日）約凌晨4時因癌症離世。子博今日為太太辦理死亡證時，表示他在Shirley離世前6小時曾到醫院探望，和她傾了幾句。子博指太太當時非常虛弱，情况嚴峻，但沒想到她會在幾小時後逝世。

子博說︰「疫症期間不准探病，我太太因情况嚴重而獲得豁免。20號當晚，護士說我一直睇住她沒問題，但不能過夜，因為有很多不同的病人在。如果我再留耐一點，可以陪到她，但姑娘說不可以。我一離開，半夜3時左右就收到電話。」子博回憶收電話後立即飛奔去醫院，因為不想被耽誤見太太最後一面的時間，未有叫醒一對子女同行，兩個小朋友隨後由姑媽接到醫院，見母親最後一面。

他表示Shirley的喪禮將於11月中在紅磡萬國殯儀館以道教儀式舉行。子博說︰「我和太太沒宗教信仰，但外父、外母的喪禮都是道教儀式，我就選了這個儀式。」子博透露一對子女失去母親非常傷心，大女詠渝無時無刻眼濕濕，需要特別關注；細仔卓楠就刻意壓抑情緒。他說︰「我知道他做很多事幫自己分心，所以我刻意和他傾偈，但他每次都有少許迴避，傾傾吓不想傾，知道自己想哭時就說要去洗手間，去洗澡或去廁所。」

談到Shirley的遺願，子博表示其香港開電視節目《大叔要變身》是太太當日一手促成的，她最想看這個節目。子博說︰「這個節目是她向我一個導演朋友提議拍攝的，她很想看這個節目。節目已開始播出，每星期一集。她只看了第1集，就沒機會再看第2、3集，一直看下去。她又很想看我演出的舞台劇，很想去劇場看，但舞台劇因疫情關係延至明年6月，她看不到了。」

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（即時娛樂）