初婚時歷人生低潮萌死念 張繼聰︰放棄生命不如放棄執著 (22:43)

張繼聰日前接受由王耀祖主持的港台節目《音樂說》訪問，阿聰由5歲開始拍劇，童星出身使他自小懂得分辨戲劇與現實。直至中五畢業，他選擇以戲劇作生涯規劃，報考香港演藝學院，年少的阿聰將心神放在戲劇課堂，直至一次失戀，阿聰才與音樂結緣，自始愛不釋手︰「對後生嘅我嚟講，經歷失戀係好大衝擊，我同白只真係好兄弟，因為佢都一齊失戀，我哋兩個組成『治療小失戀』，一齊拎住結他喺後樓梯又彈又唱，好快我就開始寫自己嘅歌，後來仲會去酒吧表演。」

回想初婚，阿聰直認是其人生低潮期︰「當時係一個困境，同時面對好多壓力。一個廿幾歲男仔結婚，有小朋友，本身都夠大鑊，仲要日日被人指指點點，更堅強嘅人都好難受。」

當時經常被傳媒追訪，被巨大的輿論壓力困擾多年，令阿聰萌生尋死念頭︰「我有諗過死，嗰時被逼到一個位，我一係死，一係改變自己諗法。最後諗明白，可以唔係放棄自己生命，而係放棄（介意）人哋對你睇法，放棄自己執著。我由26歲開始面對，去到30歲先釋懷。」回想被狗仔隊跟蹤，阿聰坦言傷痕纍纍︰「其實只係一家人帶個仔出街玩，family time，一見到有車跟，我唔知點面對又要被人寫乜嘢。經歷過後，我深明文字真係可以寫死一個人。」後來他學懂放下，調適自己的想法。

（即時娛樂）