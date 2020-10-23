【拆彈專家2】劉青雲難忘被吊高8層樓場面 孖劉德華一take完成 (12:44)

劉青雲與劉德華繼《嚦咕嚦咕新年財》後，相隔18年再於《拆彈專家2》中合作，可謂默契依然。劉青雲表示：「時間多與少跟默契沒有關係，有些演員會特別有火花，等於今次《拆彈專家2》，大家有共同理念。」華仔也認為人與人之間的緣分很特別，「每次跟不同演員合作，好似入行初期同發哥（周潤發）等演員合作都會有特別默契，就算鏡頭冇特別交代是兩兄弟，出來感覺都會畀人是兩兄弟，這個是演員間的化學作用」。

至於今次新片最難忘場面，青雲坦言是當中一場「拯救」戲，要二人登上一輛貨車，然後由吊臂將貨車吊上8層樓高，「雖然導演有話吊高，但冇講會吊幾高，拍攝時候1、2、3就吊了上去，我仲諗住會慢慢試，點知一take完成。」身旁華仔聞言即說：「雖然是好快，但見武指們好認真，每次吊之前會檢查條威也有冇受損，以前拍戲就搵命搏，現在會覺得被照顧，安全感好大。我最深刻反而是第一日和青雲開工，感覺好新鮮，好似見番個舊朋友，十幾年前合作的感覺返晒來。」

二人過往在電影中曾飾演過拆彈專家，今次仍有不同的體會，劉青雲說：「好多年前我演的拆彈專家是帶有喜劇感，今次是實牙實齒的拆彈專家，有好複雜的行動和大型爆炸，而且今次帶出一個訊息，有些東西失去了是搵唔番。」華仔指今次電影充滿令人反思的訊息，就連他亦有所覺悟，「意外和明天，大家不會知道那樣出現先，角色中的我經常緬懷過去，然後又會話將來要如何，但其實最重要的不是過去、不是將來，是現在，同時亦帶出世界上最危險的炸彈其實是人性」。

（即時娛樂）