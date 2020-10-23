王梓軒美國洛杉磯返港 拍片分享出入境隔離過程 (13:30)

王梓軒早前滯留在美國洛杉磯8個月，日前平安返回香港，由於有太多朋友好奇他由美國返港的隔離過程，於是拍攝一條紀錄短片跟外間分享。

王梓軒指他出發前三日上網尋找測試COVID-19的診所，皆因不是所有診所合乎香港政府要求，而測試完72小時之後便起程返香港，記得所有証書和證明跟身，機場服務人員會於不同關卡查問。王梓軒之後穿上3M防疫衣去到機場，再戴上口罩及面罩，做足防疫措施，「當地機場比較冷清，我搭那班機得30幾人，前後左右不太多人，我上機後所有東西都消毒才坐，其實好安全，12個鐘頭機睇了2套電影，和食了少少乾糧，其餘時間是睡覺」。

由於聽過不少朋友返港的遭遇，王梓軒買了大量乾糧在亞博等候檢測結果，他說：「我做完個test，自己一個等了5小時，繼續食我的乾糧，打電話給家人報平安，回覆email，雖然坐了好多小時，但比預期早了5小時，算好彩。」

王梓軒到達酒店開始14天的強制性隔離時，第一件事就是將手帶掃瞄二維碼，並在房間內行一個圈，讓有關當局知道他的活動範圍，如果離開這個範圍，GPS是會通知人捉他。之後他在房內基本上每日只是睇電視，並趁機會在房內錄歌，用他隨身準備的錄音五寶，再加酒店浴袍做隔音設備。

（即時娛樂）