迪士尼動畫《魔雪奇緣》、《魔海奇緣》原班人馬的新作《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon),繼兩個月前公開首張劇照後,昨日正式揭開神秘面紗,發布首條預告片段,故事講述《星球大戰:最後絕地武士》美籍亞裔演員Kelly Marie Tran聲演英勇女戰士雷雅(Raya),身為魔龍寶石的守護者,為了回復世界和平,必須找到世界上最後一條巨龍,於是跟好友篤篤(Tuktuk)一起踏上尋找神龍之旅。新片將於明年4月1日上映。

(即時娛樂)