黃翠如今日(10月23日)39歲生日,老公蕭正楠已為她準備生日蛋糕兼預祝萬聖節,兩公婆一齊玩扑蛋糕,不過睇動態片時,蕭正楠似想打黃翠如,相當搞笑。黃翠如在社交平台開心留言:「30的時候,我很害怕,感覺好像快要孤獨老去。現在,我一點不怕,因為我知道,有我愛和愛我的人陪伴我一起老去,這算最幸福了吧。今天,39。」眾人紛紛送上生日祝福,有網民質疑壽星女翠如呃人,留言:「你講大話!頂多咪29歲!」

好姊妹唐詩詠曬跟翠如的親密合照,送上綿綿情話:「I'll love you until the day I die」

(即時娛樂)