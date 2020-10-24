【加開兩場】疫情下首位紅館開騷歌手 張敬軒個唱如期舉行 (13:06)

英皇娛樂主辦的「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」 決定如期舉行。張敬軒將會成為今年疫情下，首位在紅館開騷的歌手，為配合表演場地的防疫措施，以及紅館的特別座位安排，更會加開11月26及27日兩場，讓本來預訂的觀眾可全部欣賞到演唱會。

紅館最近在疫情漸緩之下，決定重新開放，今年首個正式於紅館舉行的演唱會，將會是「張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會」，據英皇娛樂發出的公告，軒仔將如期於11月22日至25日在紅館開騷，不過歌迷座位要重新安排。

根據康文署指引，紅館重開，每場只可容納原定的一半觀眾，相連的座位不得超過4個，座位須平均分布，所以目前手上持有軒仔演唱會門票的歌迷，要跟足指引，於2020年11月15日至25日期間，（在觀看相關場數當日或之前）到香港體育館更換全新印製的補場門票，亦可以選擇退票。

為了讓本來預訂的觀眾，可以全部都欣賞到演唱會，英皇娛樂會加開26及27號兩場，待調整人數後，尚餘少量門票，將於2020年11月10日於城市售票網公開發售，公開發售細則請留意城市售票網。

據知主辦方會盡量按照觀眾手持原有座位門票作調配，例如相同日期、行數、相連座位等，希望能降低對補場觀眾的影響。惟因防疫特別座位安排，有些觀眾將會被分配到相同票價區內其他行次及座位。

香港體育館現正採取預防措施，入場觀眾需佩戴口罩，所有進入表演場地的人士，進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，表演場內禁止飲食，紅館各公共場地亦將加強清潔消毒措施，包括於每場之間進行清潔。至於換票及退票詳情，請留意英皇娛樂官方網站。

（即時娛樂）