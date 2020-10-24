洪永城被笑戀愛低智商 楊千嬅對老公丁子高黑面 (13:22)

楊千嬅第4集「千言．慢煮」，於今晚在Youtube頻道「MY LIVE TV」播出，今集嘉賓是洪永城（Tony），主題探討職場伴侶利與弊，Tony自言是個失敗者，所以要向千嬅取經，而經過雙方分享心得，最後大家都認為，一段感情最重要是懂得如何保持新鮮感。

千嬅今集炮製藍梅芝士批，她笑言Tony在職場伴侶這方面很有經驗，不過她要用心理測驗，來驗證他是否「鱷魚頭老襯底」，結果其愛情智商有點孩子氣，但亦有成熟魅力，可是看起來卻不大可靠，千嬅笑他是戀愛低智商！

Tony跟圈中人拍拖這方面都很有經驗，大家同是幕前人，如果有緋聞傳出時，會如何應付？他表示若對方有緋聞，他會四出打探消息。千嬅聞言笑指他太衝動，怪不得他會分手。Tony又稱如果與女友意見不合，他會躲在洗手間看書或打機，有時會揸車散心；他亦試過獨自飛去外地旅行，回來之後對雙方感情有幫助。

Tony又以過來人身分建議，職場伴侶最好約法三章，公私分明，這樣才和洽相處，他坦言與女友會有美好將來，千嬅立即祝洪永城快些派薑醋，不用再派喜帖！

在職場伴侶方面，千嬅其實也有經驗分享，因為千嬅與丁子高既是夫妻關係，又是經理人與藝人的工作伙伴，怎樣平衡這雙重關係？千嬅說：「在工作上，有時丁生會用咗對太太嘅語氣跟我說話，咁啲聲氣會有問題，冇晒尾音，我會好大方，唔出聲，不過會黑臉！」

千嬅表示盡量不將工作帶回家，因為家中兒子是他們的橋樑，即使在工作上有不同意見，但回到家中看見兒子，便會冷靜下來，因為始終是一家人，她覺得雙方也要有相處空間，只要有愛一切也成立！

（即時娛樂）