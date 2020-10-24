【疫下網上開騷】GFriend在家煮飯 Yerin狂煲《惡之花》 (14:37)

韓國6人女團GFriend近日忙於籌備本月31日舉行的網上演唱會《2020 GFriend Online Concert GFriend C:ON》（簡稱G C:ON），她們早前接受本報電郵訪問，透露在疫情期間，利用逗留在宿舍的時間增進廚藝，主要菜色是燉菜與煎餅，還提議粉絲在家製作韓式料理，可邊吃邊想念她們，成員Umji推介吃韓式藥膳燉鴨，「大家應該都好熟悉參雞湯，但其實藥膳燉鴨也很好味，很適合秋冬季節吃」。Sin B則推介辣排骨。

GFriend除了在宿舍煮飯，各人也有不同活動。Sowon表示會護理皮膚及健身，Yuju則經常拉筋，展現柔軟度。談到因疫情無法到戲院看電影，Yerin稱有空會在家煲劇，「最近看了《惡之花》第一集，覺得非常刺激，有時間會追看下去」。Eunha自言更喜歡玩魔力橋（Rummikub）。

疫情期間巿民面對停飛、停課，GFriend表示若情況許可，想一起去旅行，Yuju甚至想平凡地當大學生，「大學的課室、飯堂、校園草地，看起來都很有型，有機會的話希望成為體育大學的學生」。

即將舉行網上演唱會，GFriend稱不能與粉絲見面，不能感受現場氣氛，所以很遺憾，就算只能舉行網上演唱會，也希望盡量給粉絲帶來精彩演出。GFriend不忘關心香港粉絲稱，現在雖然很難到訪香港，但待疫情好轉，會盡快來港跟粉絲見面，希望粉絲身體健康。

GFriend會於香港時間10月31日下午4時舉行首個網上演唱會G C:ON，演出約90分鐘，11月9日推出的新專輯《回：Walpurgis Night》歌曲，亦預告會在網上騷獻唱。

（即時娛樂）