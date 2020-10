next

林子博太太董燕君(Shirley)日前病逝,痛失愛妻的子博,傷心淚流不止,同時亦要關注仔女喪母後情緒,以及處理太太身後事。林子博昨天在社交網貼了太太婚照,並感觸表示:「你離開之後,我一直都喺度諗~~究竟你而家去咗邊?去咗你成長嘅地方?返咗去你父母身邊?還是你一直跟住我呢?當我每次為你處理後事嘅時候,我發覺自己根本唔再需要諗你去咗邊~原來,你一直都喺我心入面。」馬浚偉則留言安慰:「子博,說出來比鬱在心裏好!不用抑壓,就讓難過和思念的情感抒發出來吧!記住,you are not alone! 」

另外,黎美言(Winkie)胞弟黎嘉駿(Harry)日前在寓所高處墮下死亡,Winkie昨晚在社交網貼圖,並以陳奕迅《月球上的人》歌詞懷念弟弟。

