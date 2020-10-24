【入行27年】吳家樂︰現在真的需要作出一個重要決定 (16:31)

吳家樂雖未有明確表示要做什麼決定，但似乎是跟其演藝事業發展有關。（吳家樂Instagram圖片 / 明報製圖）

現年48歲的吳家樂入行27年，早年多數做主持工作，近年就以拍劇為主，惟演出的角色戲分不多，令人留下深刻印象的有首輯《愛‧回家》中的「梁彥芬（涼粉） 」，還有《城寨英雄》中的惡霸「春美哥」。2016年，家樂在台慶頒獎禮上獲頒「專業演員大獎」。

兩年前，家樂在新疆烏魯木齊拍攝劇集《包青天再起風雲》時突然爆Seed，自嘲「無價值，畀人當透明真係好冇癮...一直以為什麼的改變也影響不到我的工作態度，做好本分，逆來順受﹗但原來自己EQ真的不高，能力有限！只好繼續獨來獨往」。他後來重提被當透明一事時，表示已看化，還說會繼續在娛樂圈堅持下去。

今日，家樂突然在Instagram上載身在化妝間的照片，留言表示入行27年是時候要作出一個重要決定。他說︰「27年了，對自己來說，現在真的需要作出一個重要決定。這幾個月來重複問了自己很多的問題。我總不相信『中中（忠忠）直直終須乞食』，我身邊還有很多錫我嘅人。還感謝無論我作出任何決定，我嘅家人都全力支持。我心中的『火』從來沒有熄滅。」

陳山聰、徐榮均留言為好友打氣，梁思浩則說︰「無論你的決定如何？我都百分百支持你。」

今晚吳家樂以短訊回應《明報》說：「我合約仲未完。不過我想喺生活和工作上攞一個平衡。因為真係一個比較重要嘅決定，所以都仲考慮當中，有消息會通知大家。」

（即時娛樂）