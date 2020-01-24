【專訪】《造星II》冠軍吳啟洋 孖歐鎮灝葉振弘演真人騷 盼觀眾包容勿棄睇 (19:16)

《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）、「終極十強」歐鎮灝（George）及曾入圍「30強」的葉振弘（Marco），主持的真人騷《大海男兒》播出以來被觀眾批評表情生硬、沉悶，靠黐導演Mike吸收視。他們坦言經驗不足，最初拍攝時緊張、迷惘，自覺後來已有進步，望大家包容勿棄睇﹗吳啟洋難忘出海時暈船浪，幕前幕後輪住嘔。葉振弘則說︰「我要獨自在海中游過洞穴，水流很急，萬一被海浪沖向礁石就會受傷，我不停掙扎，幸好順利游過死不去。」歐鎮灝說︰「我畏高，要到懸崖攀石，不想爬但冇得揀，兩個拍檔幫我打氣。」

3人因是次合作而混熟，雖未聽聞公司想藉節目決定他們的未來路向，但歡迎公司安排他們以組合形式發展，不擔心與MIRROR、ERROR之間競爭大。吳啟洋說︰「不擔心資源分配，最重要裝備好自己。參加完《造星II》多了拍廣告機會，公司有安排我上演藝班，又有劇集面試機會。」歐鎮灝否認靠靚樣成為花姐契仔而得寵，強調做藝人要靠才能。他自知不足，有學唱歌、跳舞及演戲。葉振弘希望能成為跳唱歌手，若不成功就會幫家人做生意。

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（即時娛樂）