【傳因政見鬧不和】Robynn隨時生得 Kendy唔做BB契媽 (18:35)

RubberBand於12月在網上舉行音樂會，由於今次是他們自己主辦，所以要審慎一點，會維持網上演出。（柯美攝）

【今日直擊】Robynn & Kendy的Kendy（孫曉賢）、馮穎琪、 RubberBand（RB） 、Judas Law和黃劍文等，今日出席《Gimme LiVe》音樂會。Kendy表示今次是疫情後第一次唱Live，自從Robynn & Kendy休團後單飛，她表示沒有Robynn在旁，初時有點不習慣，很懷念以前一起在台上唱歌日子。

說到懷孕的Robynn，Kendy說：「她個肚大到隨時生，好期待。（會做契媽？）不會了，相信BB會有很多契媽。」有傳她和Robynn因政見不同而不和，Kendy則否認，指二人互相支持，做好音樂。

RB透露已有大半年沒有實體演出，他們在現場做足防疫措施，台上保持1.5米距離，除主音6號和和音泥鯭要除口罩唱歌，其他人都戴口罩。6號說：「之前妄想好天真以為可以戴口罩唱歌，但發覺聲音不清晰，幕後人員亦說調不到聲。」

RB將於12月在網上舉行音樂會，問疫情緩和後會否改為實體演出？6號表示今次是RB自己主辦，所以要審慎些，會維持網上演出。另外，阿正表示太太距離預產期還有一星期多，隨時生得，已準備「走佬袋」。

（即時娛樂）