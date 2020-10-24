80多歲老父留院11日 鄭秀文與姊弟輪流通宵貼身照顧 (22:45)

鄭秀文（Sammi）今晚在社交平台上載身處醫院病房及走廊的照片，原來她80幾歲的父親早前因病入院，留醫了10幾天，直至幾日前才康復出院。

她說︰「『人大了，難得放肆地笑，才會懂，煩惱盡量忘掉。兒童有著兒童畏懼，成人都有成人唏噓。年年適應，年年老去，而智慧是沈着面對......』這不止是歌詞，也道出了我們的真實人生和心路。Lucky火化後兩天，內心仍在復原過程，已經要面對另一個關口，爸爸十多天前又因病疾進醫院了，由於事發突然 ，（那天本來正前往拔牙，但接到姊姊電話，牙也沒拔，九秒九飛奔父母家）父親必須留院找出病源並觀察藥物反應，由第一天事發到住院，前後十一天當中，當然又經歷了一些驚心動魄的時刻，慶幸弟弟和三家姐最能鎮定理智地分析每個狀況。由於年邁母親也是疫情高危一族，我們不允許她兩頭奔波，我們姊弟們早午晚都有人留守醫院，每晚亦會組合成不同組合通宵留守醫院照顧父親......」

「由於父親住院期間身體比較弱，洗澡恐防會容易跌倒，弟弟每晚都細心為父親洗澡。（父親是傳統老人家，不習慣陌生人為他洗澡） 弟弟每晚為父親洗澡時，有時我會站在洗手間門口，靜聽父子二人的洗澡對話，相當有趣溫馨，他倆的話題很廣，從家鄉潮州聊到古董聊到股票市埸，四十多歲的兒子溫柔地替八十多歲的父親洗澡，父子在聊不完的話題中，我站在洗手間門外，眼眶因感動而濕潤，我看到病疾當中的一種幸福。這是愛。病疾確會令人產生恐懼，但愛卻可以先平定一顆忐忑不安的心。亦是這種幸福（感），才能使人產生莫大勇氣面對疾病和種種未知。」

「前陣子在醫院進進出出，跟姊姊們輪流通宵留守，跟醫護們（護士們）都熟絡了，看到父親被悉心照顧，內心非常感恩和安心。專科醫生們努力鑽究尋找病源，好比福爾摩斯偵察案件，抽絲剝繭，沿著線索，務求破案。父親半夜需要小便、喝水和按摩酸麻的手腳，我們通宵回應著父親的需要，（非常感激醫護護士們的耐心和愛心）不過，撐到早上六時，我這夜貓都會開始頭暈眼花，腳步浮浮...不過，能夠貼身陪伴父親給他打氣，為他壯瞻（膽），在他最難受之時握著他的手，一起祈禱一起面對，通宵達旦照料都是一種幸福使命。陪伴絕對是自帶力量的安慰劑啊！」

「也感謝天父，爸爸出事是在Lucky火化之後才發生，不然我身心和情緒也會太負荷。感謝天父的美意在當中。父親幾天前出院了，長路漫漫，很多未知。但有愛，就擁有笑著吃苦的力氣。加油！爸爸！加油！媽媽！天父，把一切交託給祢。未許天色常藍，但恩典夠用。與其苦瓜乾面口，倒不如正面面對，因為，喜樂的心乃是良藥。到了我們這種年紀照顧年老的父母漸漸成了一環重要軸心。珍惜，長路漫漫是如何走過，驚心動魄的歷程。幸好弟弟和三家姐總能鎮定分析和判斷狀況，保持樂觀的心。如果你們同樣正在照顧年邁的父母，你們並不孤單，我們一起加油啊﹗這段路感激每一位醫生教授和醫護，感激我們的天使謝醫生。笑著吃苦的氣力大家都有，關關難過關關過。感激感恩三位姊姊和弟弟的用心付出。媽媽日復日照顧父親真不簡單啊，媽媽我愛你﹗」

（即時娛樂）