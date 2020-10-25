【專訪】資深製作人楊紹鴻嘲大台玩政治遊戲 做電視不睇製作只睇帳目 (23:05)

那些年，廣播道「五台山」是追夢者朝聖的地方，昔日無綫總台和亞視總台已變為豪宅，港劇的輝煌年代亦不再。資深製作人楊紹鴻入行42年，由燈光部小工做到監製，甚至電視台副總裁，見證港劇最興盛一刻。「中學時我是話劇組主席，好大膽打電話給龍剛導演、黎永強、蘇杏璇到學校演講，因為認識了黎永強，他介紹我入無綫，當時PA無位，我就做燈光組。初時在葵涌廠開工，後來轉到廣播道前身是佳視的廠房，燈槽好高似吊威也，我畏高而辭職。輾轉我又考入無綫做場記，1978年正式開始電視人生涯，42年，我的感覺是『幸運是我』。我學歷不高，但那個年代機會很多，在無綫3、4年時間可以由PA升上導演，現在環境不同，外判製作與買片下出路更少，想升職變得渺茫。我跟江美儀傾偈，大家都話年輕人不要入行，想做幕前的還可碰運氣。我以製作人身分夠膽批評，現在哪些演員懂得演戲？懂得『導』演員演戲的導演也不多，有些演員在鏡頭後的演技比幕前好」。

楊紹鴻在無綫執導的電視劇包括《成吉思汗》、《天涯歌女》等，最後因為加薪50元而決定過檔亞視，「我當時月薪8000元，竟然給我加薪50元，我氣得跟上司講數，被睇死不會走，最後話加夠100元，我更激氣。當時林百欣入主亞視，開始招兵買馬，1990年我加入亞視成為高級編導」。他在亞視期間亦有起跌，監製重頭劇《國際刑警》遭滑鐵盧，劉松仁、方中信、鄧萃雯的卡士，成龍唱主題曲，在北京、台灣、日本與泰國拍外景，收視不升反跌，因此他被放入「冰格」。後來解凍，他拍了《穆桂英》系列又翻身。遇到吳征上場要將亞視變「亞洲CNN」，製作部解體兼被裁員，正感徬徨卻有機會北上發展，拍了《少年英雄方世玉》，亞視買下版權來打無綫，收視曾超越無綫。

數到亞視當年的經典作品，楊紹鴻就有金超群的《碧血青天楊家將》、林正英的《殭屍道長》及陳秀雯與馬景濤的《再見艷陽天》等。當年金超群的《包青天》大熱，亞視計劃拍攝近似的《玉面御史》改由靚仔當主角，楊紹鴻向高層提出邀金超群客串，想不到對方回應是不會客串演出，只肯主演，他執到寶似的，向高層匯報並作籌備，結果金超群為亞視拍了其首部香港電視劇《碧血青天楊家將》。

至於他更有另一戰迹，就是曾令汪明荃「心動」的男人，楊紹鴻笑說：「我見電視重播《千王之王》，跟高層說任達華、楊群與謝賢也在亞視，只欠汪明荃便可以再埋班拍《千王之王》Part 2。直到阿姐於廣播道的寫字樓見面，知道她當時在無綫不開心，涉政治問題，她主演的劇集不能在台灣播映，當時台灣是劇集賣埠主要市場，所以她只能做綜藝節目主持。阿姐心郁了一段時間，但考慮後她決定留在無綫。」

楊紹鴻早在十多年前已警告香港電視劇正在倒退，內地市場的隱憂是演員的酬勞貴到離譜，「多年前跟無綫舊同事傾過，不能繼續流水作業製作，要汰弱留強，否則這行業好快bye bye。香港市場好細，負擔不起似樣的製作費，商業機構立場要慳但又要供應節目，便不斷壓縮製作，仲有冇『好嘢』給觀眾睇？做電視不是睇製作而是睇帳目，咁就大鑊啦！還有不完善的經理人制度是拖跨娛樂圈原因之一」。楊紹鴻坦言由外行人領導內行人的電視台再沒興趣去做，不想去大台玩政治遊戲，不想演現實版的《溏心風暴》、《電視台風雲》，不過偶爾睇港劇他感到有些導演仍有heart，很希望香港的電視行業可以再次蓬勃起來。

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（即時娛樂）