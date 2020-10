戴祖儀被傳和羅天宇拍拖,但戴祖儀就重申和對方不是拍拖,亦不知對方有沒有追求自己。她又自言為人霸道,會想獨佔男友,她更表示難找合適男友。

言猶在耳,有報道指戴祖儀和天宇的1年情玩完,而她被爆秘戀澳門闊少Michael Li,消息稱Michael從事藝術生意,幾年前透過朋友認識戴祖儀,並力追對方,惜神女無心,未有答應拍拖。翻查Michael的社交網,前年8月26日,Michael和戴祖儀結伴欣賞張學友個唱,但當時他們表現低調,只各自在Instagram貼了和學友合照;同年9月,他們到張敬軒開設的餐廳食飯,還和軒仔合照,Michael若有所指表示:「I want nobody nobody but you👉🏻👉🏻@joeythyee。」戴祖儀回覆傳媒時否認和Michael拍拖,強調自己是單身。

