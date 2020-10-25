【跟星爺合作8次】苑瓊丹指周星馳唔惡：佢唔係人 係神 (14:15)

苑瓊丹在香港開電視主持《開工大吉77》，專訪一眾圈中好友，成功掀起話題。苑瓊丹日前接受《1圈圈星光背後》訪問，憶述她的事業路與感情路。

由1991年《逃學威龍》開始，亞視出身的苑瓊丹，先後跟周星馳合作8次，當中3次演鴇母，又在《唐伯虎點秋香》中演「石榴姐」，成功協助她殺入內地巿場。

在星爺電影中，苑瓊丹不介意扮醜，更指星爺不是傳聞中般惡，她說：「醜有什麼所謂？一個演員能被標籤是很難得！星爺不惡，最初合作，他不會阻你，先讓你發揮做一次，之後他會做一次給你看，讓你copy，我常說周星馳不是人，是神！因你永遠模仿不到他的喜劇節奏。」

原來亦因為跟星爺合作1994年的《九品芝麻官》，促使苑瓊丹回歸電視圈，並簽約TVB，她說：「當時電影令我肚滿腸肥，就是拍『烈火奶奶』跟我很多急口令一幕，當日導演王晶一寫完劇本要我拍，怎料不斷NG，之後星仔回來看到，就說：『叫佢拍口形1234啦！』王晶有點發脾氣說：『唔得！現在都拍唔到，將來怎配音？』我即時面紅想搵窿捐，之後吳孟達說演員會有瓶頸位，那我就反省要返電視台，重新練習演技。」

之後因為拍《皆大歡喜》爆出演員不和事件，促使苑瓊丹於2012年離巢並北上發展，她說：「我梗係因為唔開心走，我是接受不了事發後，隨之而來有許多陷阱，要面對很多黑暗，是很恐怖，之前拍戲我很開心，但事發後我每天放飯，都是匿在化妝間，是不想面對，當時我想過退休唔做。」

（即時娛樂）