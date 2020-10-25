【成軍10年開騷紀念】糖妹自爆心儀對象「D君」身分 (15:07)

糖妹（黃山怡）與糖兄（潘雲峰）相隔8年再度合體開騷，昨晚於海洋公園舉行「糖兄妹預見十年音樂會」，成為新冠肺炎疫情政府實施限聚令之後，首個本地組合舉行實體演唱會。糖兄太太和父母到場支持，糖妹圈中好友包括王敏奕、黃美棋、鄺潔楹、陳瀅、馬天佑等捧場，現場座無虛席。

場館原本容納最多900人，因限聚令只允一半人數入場，座位亦特別編排成一行4個座位成一組，每行之間隔開一段距離，亦呼籲觀眾全程必須戴口罩和嚴禁飲食。

二人出場先唱出歌曲《我最愛糖》和《在這家》，揭開序幕帶動氣氛，之後糖妹說：「好開心在疫情下開到實體音樂會，今年是我們的10周年，好值得紀念，今（昨）晚會唱出10年來的創作，希望大家欣賞。」

糖兄妹接受訪問稱，對上一次合體開騷已經是2012年，因疫情影響早前做了網上音樂會，昨晚成功開騷覺得萬幸，她說：「今年10周年，曾經好擔心開不成實體騷，當收到這個場地通知，即用了不夠1個月時間籌備，慶幸我們對自己歌都好熟，所以並不太難。因為疫情大家已很久沒看過演唱會，所以做足防疫措施，要大家在安全下enjoy the show。」他們覺得現在時勢有樂迷肯購票入場很難得，而且反應不錯，坦言只開一場嫌不夠喉，待疫情漸趨穩定才考慮再開騷。

單身的糖妹早前自爆有心儀對象，雖然對方不在港，未能欣賞她演出，不過糖妹一提對方便甜笑，但她不肯透露對方姓名身分：「叫他『D君』。因為今次個騷不是網上進行，他只好看報道，不過有跟我講『Good Show』。」

（即時娛樂）