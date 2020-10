熊黛林(Lynn)與丈夫郭可頌的一對孖女Kaylor和Lyvia已經兩歲大,郭可頌趁放假帶兩女兒外出行街睇玩具,細孖Lyvia左手拿着爸爸的公事包,右手就拖住大孖Kaylor,老積得來十分可愛!郭可頌留言︰「She said she is "Daddy' every time she holds my bag🤔.(每當她拿着我的袋子,她說她是『爸爸』。)」

(即時娛樂)