【好人好事】山火逼近動物收容所 袁文傑楊證樺張明偉幫手救毛孩 (13:42)

全港多處於重陽節發生山火，其中八鄉大江埔山頭山火一度逼近一間動物收容所，有義工見狀於網上求救，逾200名市民義工深夜駕車入村協助過百貓狗撤離。

在處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演George的張明偉，亦夤夜協助拯救動物，張明偉在Instagram撰長文，他寫道：「尋（噚）晚臨瞓前，喺網上收到消息，因為山火蔓延，影響到鄰近嘅狗場，要緊急疏散，急call需要車同人手。雖然都唔係好知要準備啲咩，但係換件衫就出發，未試過咁快可以出門口。

去到狗場100米外，已經有義工嘅蹤影。大家雖然互不相識，但都合作得好有條理。當時佢地（哋）需要毛巾，冚住啲籠等啲狗唔會驚，咁啱我又有就送哂（晒）出去。見到大家嘅熱心，都真係幾感動！！好彩風向改變咗，解除即時嘅危險，否則後果不堪設想！好感謝咁多位義工同消防員徹夜未眠咁進行救援工作。

最後，好明白冇人存心想有火警，但有時無心之失都可以有好大代價，甚至連累無辜。希望大家上山（唔只拜山）真係要特別小心，做個負責任嘅人，記住記住記住要整熄火種。」另外，同屬愛動物之人的楊證樺和袁文傑，原來當時亦在現場幫手，不過二人表現低調。

（即時娛樂）