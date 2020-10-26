【山火逼近】夤夜助貓狗緊急疏散 袁文傑籲拜山後撲熄火種 (15:41)

昨天重陽節全港多處發生山火，其中八鄉大江埔山頭山火，一度逼近一間動物收容所，袁文傑、張明偉和楊證樺亦身在現場協助拯救動物。

袁文傑今午在社交網貼了短片，他表示凌晨2時許才獲悉，大樹下流浪動物中心附近元朗山頭發生山火，場內150隻狗狗和30隻貓貓需要緊急疏散。

他寫道：「看完消息，朋友馬上聯繫我，便立即由港島區趕過去，到接近範圍，已見到好多義工、車輛齊集，一落車，聽從義工們的安排，在空地上等候...

之後，聽到一聲需要比較大隻的男士，馬上和同行友人走入場內，見到負責人，可以較近距離見到山火情況，也感激消防員大哥們盡全力控制火勢，但風勢的變化，增添了不少麻煩...

此時場內外相信已有200位以上熱心義工（其實應該不止，當然沒有認真去數），聽到大家的不斷商討，如何有步驟安全地帶走動物，也有一直聯絡找尋更多所需物資如籠、毛巾被等，這時候，部份貓貓已撤離，但仍有一些受驚躲藏，其實狗狗也會一樣，始終場內人頭湧湧，突然要搬走牠們...

終於，可以幫手了，一些狗狗已進入了籠子，蓋好毛巾，點完名，和友人搬落一段小斜坡下，待其他義工朋友們再安排送去一個安全地方。由於是一段斜坡，又因消防車關係，路面頗濕，及留意粗大的消防水喉...就這樣，小心翼翼搬了一次，再等候，再搬，都有三次了。

今次，見識到一大班經驗豐富的熱心朋友，可謂一呼百應，待至接近早上6時，絕大部份狗狗也安全了，部份人也已散去，自己也就準備離開，負責人也能安定了！感謝Joey, Vicky, Man, JoJo，燕姐，勞苦功高的消防員，一眾熱血熱心的義工

想呼籲一下，每年這些時候，各位拜山後，務必要撲熄火種，否則，禍害甚大！大家有手有人腳，做多一點點，有那麼困難嗎？！#愛護動物 #保護流浪動物 #人類總重覆（複）犯錯 #拜山後要撲熄火種 #大樹下流浪動物中心 #動物義工 #尊重生命」。

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（即時娛樂）