開工度生日 劇組送「驚」喜 49歲朱茵獲黃貫中隔空送歌 (17:15)

昨日（25日）是朱茵49歲生日，向來家庭行先的她，近日為電影《雨打芭蕉》長駐內地開工，無奈與老公黃貫中（Paul）和愛女黃鶯分隔兩地；不過，朱茵仍集萬千寵愛在一身，除了獲愛人隔空送歌外，劇組更精心炮製「驚」喜派對，令她感動不已。

朱茵連日來忙於為電影趕工，就連生日也在拍攝中度過。提到兩位摯愛，她笑指老公早已「遙距送禮」：「囡囡同老公向來都好重視我生日，昨（前）晚我收夜，收工已經到了生日，不過因為網絡問題，接不到老公電話，令他好焦急找我，最後他唱了生日歌給我聽，今（昨）日亦唱了，我帶住愉快心情開工，在工作中度過生日是好兆頭，寓意全年富足圓滿。」

雖然未能與老公及女兒慶祝，但朱茵絕不孤單，獲劇組送上「驚」喜：「成組人叫我入房，好嚴肅跟我說，今（昨）天的戲要重拍，我心想：『不好吧，就快煞科，不想浪費大家心血。』但是他們講得好有說服力，我又覺得那些光好像不連戲，最後他們還差點發火！豈料工作人員突然播片，內容是《雨》的劇照、我在片場快樂片段，令我好感動。」與劇組朝夕相對接近一個月，感性的朱茵直呼不捨。

該戲是一部以中產家庭為支點，延展出兩個家族、涵蓋三代人的故事，朱茵透露劇組先後到芭蕉田、學校等多個地方取景，製作認真，她還直言故事喚醒了她的正能量。提到今年的生日願望，朱茵坦言將願望留給《雨》，祝願電影取得佳績；同時還表示外柔內剛的「吳霜」一角，是她的轉型之作。

（即時娛樂）