妻女攬實送Birthday Kiss 55歲郭富城流露幸福笑容 (22:55)

今天（10月26日）是郭富城（城城）的55歲生日，身為人夫及兩女之父的他，當然和妻女一同慶祝！城城今晚在社交平台上載太太方媛、大女Chantelle（大寶）及細女Charlotte（二寶）一齊攬住他送上birthday kiss的溫馨照片。

相中的城城露出幸福笑容，他說︰「每年的1026，我都得到家人、工作伙伴們、朋友們、還有來自各地粉絲們的祝福，內心很是感恩，覺得自己很幸福，可以一直無間斷得到祝福。過去有些生日的日子，都湊巧在工作之中，也沒有什麼大事慶祝，今年碰上完成電影拍攝，可以有一個生日的小假期，也是和工作團隊及家人於防疫范（範）圍可行情況下的小聚，切個蛋糕許個願。簡約而真摯。」

「而在這個日子，也看到各地粉絲們，自發地組團唱歌、舉行火鍋生日宴，剪輯音樂和電影花絮祝福片，名（各）式各樣的隔空慶祝及打氣。彷如我身在現場般來祝賀，令我很感動。這些都是一直長久支持我的粉絲們，多年來自發舉行的慶生活動，他們很多也是和我一起成長，這些支持，實在窩心，而我也一一收到。」

「作為一個表演者，得到支持者堅心支持，實在是莫大福氣，我會把這些支持化成動力，努力做好每個作品，呈奉予大家分享，作為我對大家的感謝。我也謝謝和我合作無間的團隊，對我一直的用心和支持。也謝謝家人帶給我的快樂。有團隊才有力量，有粉絲就有動力。有家就有愛。謝謝大家在1026的祝福。希望大家都開心平安。我今天生日很快樂！祝大家也快樂。」

（即時娛樂）