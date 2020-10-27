【著羽絨帖文惹評論】商台DJ麻利解畫：係想大家反思 (16:08)

商台DJ麻利上載見到途人著羽絨的帖文，引來不少網民討論。（麻利Instagram圖片／明報製圖）

商台DJ麻利於社交平台發帖，指她剛才見到有途人穿著羽絨，留言問網民她應該如何，惹來不少網民討論，當中有人認為「做完化療，身體唔舒服嘅人，30幾度都會著羽絨，一啲都唔出奇！」、「長期病患者就要長期在家？唔可以出街買個飯或閒逛？你後問『甘（咁）樣重（仲）出街？』呢個問題，有無邏輯思考或者同理心？」及「係咪要凍到『麻利覺得凍』先可以著羽絨？除咗有幾個認真回應外，lee（呢）個post引來咗大量恥笑著羽絨的人」。

麻利之後再發文解釋：「唉，討論呢個天氣著羽絨，不過係想大家反思下（吓），我哋身體係咪失去咗調節、應付溫差嘅能力，我見到一個唔係老病弱小嘅人著羽絨，That's why我覺得surprised。

我自己呢一年曬多咗好多太陽，從前响（喺）公司每日都凍到一定要著外套，但今年冇呢個狀況，入到冷氣地方唔會即刻失溫，因為我郁動夠多、曬太陽夠多，當然香港室內啲冷氣都係不近人情地冷。

响（喺）呢個page我梗係刷存在感啦，我㗎嘛！又冇影相、又冇講乜嘢，都未講依賴羽絨、羽絨帶嚟嘅問題，都可以引起咁多人嬲嬲嬲嬲，『著羽絨關你鬼事』。係，真係唔關我事，咁點解我覺得surprise，又好似好關你事？

真係好煩，風高物燥。得閒寫下（吓）飲飲食食算數

你哋都唔好咁嬲喇，嬲一個你哋本身都憎嘅人毫無意義，將焦點俾晒我我會攞嚟投資😂，憎我就唔好益我啦，好嗎。

P.s. 我要補充，因為戶外活動多，我見識到香港人普遍應對大自然嘅方向，例如淋到少少雨都唔得、對周圍環境好難有信任、行山摸到樹木會驚好污糟，其實可以信任下（吓）身體、信任下（吓）大自然，信任下（吓）不同天氣變化狀況。(但跟住八號風球又夠膽話出街㗎喎)

當然，唔啱聽就冇辦法了

Have a nice day」

（即時娛樂）