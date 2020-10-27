【錢國偉離世】鄭中基唐詩詠發文悼念 感謝Wilson提攜 (17:28)

無綫前「金牌監製」錢國偉（Wilson）因胰臟癌今午離世，終年58歲。Wilson生前人緣廣博，又愛提攜後輩，不少藝人聞悉Wilson病逝，均感突然和傷感。鄭中基在社交網貼了和Wilson與太太陳宛蔚的合照，中基當年和方力申、梁漢文（Edmond）拍攝綜藝節目《美女廚房》而人氣急升兼工作不斷，中基寫道：「因為你先有美女廚房，亦都因為美女廚房，造就到我同Edmond小方喺工作上最成功嘅代表作，感謝你！希望你依家去到舒服嘅地方，繼續發揮你嘅才能，令大家繼續咁開心！ #大家都要保重 #大家都要健康」。

唐詩詠在社交網悼念Wilson，2003年，錢國偉找來唐詩詠、姚子羚、戴夢夢、李雨陽和傅嘉莉等年輕演員，拍攝青春劇《當四葉草碰上劍尖時》，詩詠當年演學生妹角色，晃眼17年，詩詠現時已是視后級人馬，詩詠寫道：「因為你，我才有機會拍劇，才有今天的我，謝謝你，RIP」。

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（即時娛樂）