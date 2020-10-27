【錢國偉離世】古天樂對Wilson病逝感惋惜 梁漢文：永活在我心中 (18:25)

有「金牌監製」之稱的錢國偉（Wilson）今午病逝，終年58歲。演藝人協會會長古天樂（古仔），對錢國偉離世感惋惜：「對於錢國偉離世的消息，感到十分惋惜，感謝他以製作人的身分，對香港演藝界作出的貢獻，Wilson亦是今屆演藝人協會的副會長，一直為協會出心出力，希望他一路好走！演協會與他的家人聯絡，盡量提供協助！」

梁漢文（Edmond）曾和方力申及鄭中基，參與Wilson炮製的節目《美女廚房》而人氣急升。因工作需要而在內地隔離中的Edmond，回覆傳媒時說：「昨天其實已經收到消息，很多兄弟都有去見他最後一面，我隔離前也去過醫院探望他。與錢國偉合作很多，他是我們Big Four世界巡迴的監製，以前《美女廚房》等都是跟他合作，大家一直都是好朋友...他永遠活在我心中，希望他的家人可以節哀。」

蘇永康則表示昨天曾和許志安到醫院探Wilson，並在Wilson耳邊說了一些令他安慰的說話，予以鼓勵，蘇永康說：「一定要畀啲希望說話佢，佢講唔到嘢，但畀啲OK手勢，對上一次佢入院，我買咗一個芝士蛋菠蘿油，知佢食唔到嘢，但我冇嘢為佢做到，同佢講Wilson食得落就食，要畀啲希望佢，你休息吓啦，唔使諗咁多嘢，我哋Big Four睇住佢求婚，又睇住佢小朋友出世，都唏噓，所謂『仔細老婆嫩』，呢啲嘢往後盡量幫，希望佢太太堅強。」

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（即時娛樂）