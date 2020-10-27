【錢國偉離世】古巨基心痛悼好友：眼淚不能停止… (19:30)

「金牌監製」錢國偉（Wilson）今午病逝，終年58歲。由於Wilson在圈中人緣不俗，他的離世消息震驚娛樂圈。Wilson生前曾幾次擔任古巨基演唱會監製，二人多年來並肩作戰，私交甚篤，基仔聞悉好友死訊，感到心痛，他在Ig貼相並留言：「心很痛很痛很痛。眼淚不能停止。短信記錄裡那些相片和對話。我們每次的並肩作戰。每場演唱會前在我耳機裡你說的那句『基仔good show』。心很痛很痛。願你早登極樂，喃嘸阿彌陀佛。」

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（即時娛樂）