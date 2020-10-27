【錢國偉離世】曾志偉爆好友原定赴日醫病 疫情影響未能成行 (19:57)

曾志偉跟無綫前監製錢國偉於綜藝節目《超級無敵獎門人》合作無間，今日聞得好兄弟離世消息，志偉心情極度難過，稱心目中的錢國偉在圈中相當活躍，私下花了不少時間去幫助行內人，且做了不少事情，像過去有很多大型的慈善賑災義演都當上導演，另外亦曾擔任過金像獎導演和監製，這些都是義務不收分文，很樂意去做。

志偉感慨說：「從第一集《獎門人》我們已經合作，20多年了，本來我說等他再做一次25周年的《奬門人》紀念版，但可惜在一年多前，他發現胰臟有事，其實中間一段時間以為有希望，因為在日本找到一位醫生，有一種療法好適合醫他，無奈疫情關係去不到日本，對他的信心頓時起了打擊。」

志偉指錢國偉已有心理準備，一直很愛惜太太陳宛蔚和女兒，患病時獲太太細心照顧，兄弟們輪流探望，看看有什麼幫得上，「疫情令他病情急轉直下，昨日（26號）他的心臟好弱，要打強心針，醫院都叫他太太做定準備，我因為不在香港，都跟他FaceTime，他有眨吓眼，有同我揮吓手。（錢國偉有何遺願？）他都是捨不得個女，她年紀還很小。之前一直鼓勵他、給他士氣，我說等他做25周年《獎門人》紀念版，又等他好番回來拍戲，本來之前部疫情片有一部分想找他來導演，可惜他也不夠體力。（錢國偉妻女日後生活會否成問題？）已經個個打電話來，問有什麼需要幫忙。最急切的是先辦好他的後事，其他的再講吧！」

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