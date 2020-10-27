【錢國偉離世】遺孀陳宛蔚讚老公係Hero：一直覺得佢會好番 (20:28)

陳宛蔚讚老公是Hero，又指Wilson走時很安詳。（鍾偉茵攝）

【今晚直擊】錢國偉（Wilson）今午因胰臟癌離世，終年58歲。Wilson的太太陳宛蔚、陳宛蔚兩個妹妹、好友錢嘉樂、吳家樂、黎芷珊和譚玉瑛，於晚上6時40分在醫院外見傳媒。陳宛蔚神情雖憔悴，但表現堅強，她說：「好多謝咁多位關心，Wilson好peaceful（安詳）亦都好叻，佢係我Hero，好多朋友惜佢，真係多謝關心，thank you！」

問Wilson有沒有遺願？她說：「我一直覺得佢好番，所以冇討論過任何嘢。（2歲囡囡有沒有見爸爸最後一面？）佢都見過嘅，好乖。」錢嘉樂亦說：「雖然佢個女兩歲，但好生性，令Wilson好放心，好安慰。」

有指Wlison情况轉壞，要打嗎啡止痛？陳宛蔚說：「我老公一粒止痛藥都冇食過，佢係我戰士，好感恩，佢又冇乜痛，冇嗎啡、止痛藥，但佢都捱到，好叻。（走時是否辛苦？）安詳、清晰，多謝大家關心。（工作未完成？）都有，但朋友都會體諒，佢都想繼續做晒佢。」

錢嘉樂再說：「最初知佢有呢個病，我哋幾個朋友有同Wilson講，係咪放低所有嘢專心（治病），佢份人愛熱鬧同創作，佢兩年來做（鄭）伊健演唱會，自己一部戲都有完成，佢係幾有生命力嘅人。」

談到Wilson身後事，陳宛蔚說：「好感恩佢朋友幫我，如果唔係我好迷茫，好感激有咁多朋友惜佢。」錢嘉樂則表示待錢太在醫院處理完文件後，先行休息，才再商量Wilson身後事，有消息會向大家公布。

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（即時娛樂）