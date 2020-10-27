【錢國偉離世】同姓三分親 錢嘉樂親解和Wilson「親戚」關係 (20:55)

【今晚直擊】錢國偉（Wilson）因胰臟癌離世，終年58歲。Wilson的太太陳宛蔚、陳宛蔚兩個妹妹、好友錢嘉樂、吳家樂、黎芷珊和譚玉瑛，今晚在醫院外見傳媒，大部分時間由錢嘉樂發言，期間他也講到眼濕濕。「佢太太（陳宛蔚）呢兩年好攰，今日要面對好多嘢，做兄弟嘅講幾句，Wilson係一個有毅力戰士，差唔多兩年前，發現呢個病，佢一路不離不棄，佢太太都不離不棄，大家並肩作戰好耐。

但呢幾日有啲唔舒服，入咗嚟（醫院），我哋好多朋友同兄弟，如曾志偉、（陳）小春、阿Lo（林曉峰）、謝天華都喺內地工作，（鄭）伊健剛開戲，點都好，呢個係錢國偉心願，好想見返好多朋友，因為Wilson好愛熱鬧，呢兩日好多佢想見嘅朋友，都有嚟探佢，就算返唔到香港，都有視像見面，志偉、天華、小春、阿Lo不停同我聯絡，派我做代表，好感恩我見到佢太太付出，同埋Wilson離開咗我哋時，係一個安詳情况離開，呢個我唯一感恩地方，希望呢個兄弟喺另一國度繼續開心生活。兩夫婦都好正面面對呢個病，唯一牽掛係囡囡啦，但放心，我哋uncle、auntie會幫Wilson照顧佢個女」。

問錢嘉樂和Wilson是否有親戚關係？他說：「大家姓錢，都係三水，三水唔係好大，佢叫咗我廿幾年阿叔，其實佢大過我，唔緊要，做兄弟有乜所謂，大家情誼咁濃厚，同村兄弟，我哋喺TVB先相認，三水又姓錢嘅唔係好多人。」

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（即時娛樂）