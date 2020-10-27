【錢國偉離世】曾執導《夜蒲》系列電影 連詩雅何珮瑜悼Wilson (21:48)

何珮瑜讚Wilson是開心果，有他的地方總會有笑聲。（何珮瑜Ig圖片）

連詩雅和何珮瑜先後參演《喜愛夜蒲》系列電影，二人在社交網貼相悼念錢國偉。（連詩雅、何珮瑜Ig圖片）

錢國偉（Wilson）因胰臟癌病逝，終年58歲，Wilson生前愛提攜後輩，他曾執導《喜愛夜蒲》系列電影，亦起用了不少新演員。有份演出該系列電影的連詩雅（Shiga）、何珮瑜（Jeana）和關楚耀（Kelvin），均在社交網貼相悼念Wilson。

Shiga表示：「第一次拍電影，第一次入圍金像獎新人獎，謝謝你相信我，比（畀）機會我，感恩遇到你，一路好走。」

Jeana則說：「今天又是一個讓人揪心心痛的日子...Wilson也離開了我們...在這短短兩個月內，兩位好導演都走了...實在唏嘘不已。錢導演是個開心果，有他的地方總是有笑聲...我的好伯樂，好導演請您一路好走，珮瑜致誠祝願您去到那個沒有痛苦只有無上快樂的西方極樂世界！南嘸（無）阿彌陀佛！」

Kelvin亦表示：「Wilson多謝你給予我很多機會，一路好走。」

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（即時娛樂）