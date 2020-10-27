【錢國偉離世】賈曉晨感難過 讚Wilson有才華兼重義氣 (22:18)

錢國偉（Wilson）因胰臟癌離世，終年58歲，不少藝人對Wilson病逝消息感難過和突然。賈曉晨（JJ）今晚在微博貼了5年前出席Wilson和陳宛蔚婚宴的相片，當年她還擔任伴娘。JJ感觸表示：「從我人生中第一個綜藝節目美女廚房，到味分高下，到奬門人，到做你們的伴娘，到我們兩家的小孩差不多時間出生，到參加對方小孩的生日會，十幾年了，你是我的前輩，也是我的朋友，我們大家一起成長...很幸運認識了你這位有才華、又幽默、重義氣、愛老婆、愛小孩的朋友...很難過，一路走好...」

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（即時娛樂）