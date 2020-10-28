【錢國偉離世】林芊妤難忘錄影廠內被開咪罵 人生低潮時期獲鼓勵 (12:16)

有「金牌監製」之稱的錢國偉（Wilson）昨日病逝，終年58歲。曾於錢國偉監製的節目《耳分高下》中擔任天使的林芊妤（Coffee），昨日已在社交平台悼念對方，今日再次發文分享二人昔日的難忘事，並多謝錢國偉昔日的提拔和教導。

林芊妤留言：「昨天，下午突然收到你離世的消息，當年謝謝你給予機會，還記得當時不知天高地厚的我，經常沒大沒小的跟你鬧，人世中最難忘的一次，是被你在拍攝廠開咪大聲罵，叫我別再玩認真點。當時真的有嚇到，但我知道你是為我好，謝謝你在我成長路上出現，感謝你對我們的照顧，還記得在我人生低潮時期，沒多少人關心過我，但當時你一直跟我通電，還說只要沒做過就坦然面對，由得別人繼續作故事，繼續傻氣的過自己生活，謝謝你我真的做到了🌹。

最後一次跟你約吃飯是上年，但到最後沒約齊人又沒見，當時聽舊同事說你生病，問你什麼事你說是小病而已，之後我一直忙一直忙，直到昨天我收到這消息，看到你之前被拍到瘦瘦的模樣，眼淚也一直流下來，但我很替你感到安慰，娶到一位好老婆，有一個很可愛的女兒。

謝謝你提拔了我，謝謝你教會了我做人處事。 #錢國偉

珍惜眼前人，我們永遠不知道，下一秒會發生什麼事。」

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（即時娛樂）