鄧麗欣希望男友王子來港過聖誕 姜皓文重視生日結婚周年 (12:49)

鄧麗欣（Stephy）和姜皓文（黑仔）合演的電影《殘影空間》，昨晚於尖沙嘴舉行「香港國際電影節」世界首映，黑仔的太太殷寧也有到場支持。

Stephy和黑仔都是10月壽星，黑仔指他與太太生日及結婚周年相近，早前在家搞驚喜派對，卻發生蝦碌場面，「原本我自彈自唱，講完生日快樂，才輪到家傭姐姐推出蛋糕，但姐姐急不及待已出場了，哈哈哈，不過我在天台唱了首《分分鐘需要你》，成功搞喊老婆」。Stephy非常欣賞黑仔做甜心情人，結婚多年仍保持對另一半熱熾的愛，「他是好男人，我見有些情侶，多是女性保持團火，男人覺得個心愛你，就不用做太多」。

黑仔覺得維繫感情需要用行動表達，向來重視生日和結婚周年，應該做些事去紀念，讓大家留美好回憶。Stephy亦同樣重視生日和周年紀念，雖然疫情下跟男友王子（邱勝翊）分隔港台兩地，對方不忘越洋送蛋糕，令她很感滿意，無奈兩地實施隔離措施，不便雙方往來探訪，「我們已經8個月沒有見面，我已經慣了，近期疫情有緩和現象，希望會愈來愈好，安排他來香港一齊過聖誕，或者這部戲明年1月上映，可以跟他一起入場睇戲」。

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（即時娛樂）