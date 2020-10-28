Jessica@SG為自家品牌拍廣告 性感曬Bra無向老公備案 (15:50)

Super Girls成員蔡明思（Jessica）婚後工作量有增無減，日前以激罕性感造型上陣，為自家品牌手袋拍攝廣告硬照，大曬修長美腿及小蠻腰，期間她更挑戰性感底線，首度在鏡頭前以bra示人。

Jessica指過往旅行曾以三點式上陣，不過在工作中要以三點式示人感覺卻不自在，「旅行時在沙灘，人人都著三點式，自己著會覺得冇所謂，但在工作中，得我一個人著得咁性感，感覺好唔自在。我對工作的性感底線比較高，如果只穿三點式開工，我會尷尬和冇自信，所以要我穿三點式，我一定要有件衫遮遮掩掩。（拍攝前有否keep fit？）事前不知道會以性感示人，故毫無準備。今次拍攝團隊、形象指導師都是合作無間，我好信任他們，尤其是形象指導師話出來效果好好、健康性感，不斷畀信心我去完成今次拍攝」。

Jessica指今次最難忘的並非是性感示人，而是穿上大露背短裙在草叢中拍攝，「本身好驚昆蟲，可能細個試過有蟲在樹上跌落身上，對任何蟲類好有陰影。今次瞓在草叢裏，眼前是密麻麻的雜草和葉，有些葉上滿佈一點點，不知是蟲卵或發霉，總之見到令我成個身覺得痕，忍得好辛苦，不過影出來效果好靚，總算值得」。事前有否向老公Steven備案？Jessica直言工作上的事很少跟老公講，笑指老公屬唯美主義者，對性感的底線比她低，只要是性感的美一定會接受。

（即時娛樂）