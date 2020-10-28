【胞弟離世後】黎美言難忘爸爸痛心樣子：弟弟的偉大讓破碎家庭重組 (16:25)

HotCha成員黎美言（Winkie）的胞弟黎嘉駿（Harry）早前墮樓身亡，終年28歲。承受喪弟之痛的Winkie要肩負照顧媽媽責任，不過Winkie甚少提及父親，原來她和父親曾有10年沒見，直至弟弟離開，兩父女才修補關係。

昨天Winkie在facebook貼了父親照片，不過就以心心圖案遮樣，她娓娓道來父女情：「弟弟的離開，讓我和沒見了10年的爸爸修補關係，我本身以為自己冇了爸爸，爸爸對我的影響也很大...在我入了娛樂圈當時與媽媽離婚，當時我情緒很受困擾...以前我跟自己說，我冇辦法原諒爸爸曾經對我家庭的傷害，我守護着弟弟及媽媽，這兩個緊要的精神支柱。」

Winkie表示自弟弟出事後，她沒法忘記當日爸爸痛心的樣子，Winkie說：「我立刻衝過去吻了爸爸，彷彿所有的過去我已經忘記了，Love & Peace，愛能平息一切，包括包容及自我反省，是弟弟的偉大，是神造就了我們，讓我們破碎的家庭重組，細心了解每件事背後的用意，乃是神的心意，神比我們每一個人更心痛，他會找回走失的羊，只有人離棄神，神永遠不會離棄人。」

（即時娛樂）