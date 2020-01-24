【工人姐姐變早餐界KOL】包全部都係包！張敬軒見到都驚 (23:08)

張敬軒不時在社交平台分享趣事，近日聘請了新外傭的他，連環發出多個帖文，全是這位工人姐姐為他準備的「精美早餐」，卻為大家帶來不少歡樂。軒仔先於10月11日在Ig發文，他說自己該星期過得很快樂，透露聘請了一位溫柔有禮、很有愛心的工人姐姐，並分享對方連日來為他炮製的早餐，包括白粥加腐乳、炭燒牛角包等，令軒仔充滿「驚喜」。「從那尊金燦燦 #爛溶溶的腐乳、那碗杰撻撻 #凍冰冰 的白粥，那脆卜卜#黑掹掹 的牛角包，還有那白雪雪 #乾爭爭 的特選麵包之中我領悟了！我知道這是我的福氣，我知道上帝差遣衪的使者來給我試練 #上帝祢可摸以帶佢…」該星期軒仔不是吃白粥就是麵包，可謂無啖好食，好友阿Sa卻留言笑說「呢篇文我比（畀）100分 可以貼堂 可摸以寫多啲？！每個禮拜最少一篇啦 第時可以出本笑話書」。

昨晚軒仔還拍片分享家中情況，先拍攝雪櫃內有水果、果醬、瑞士卷及罐裝飲品等，之後鏡頭一轉，見到爐頭附近有一袋麵包，片尾軒仔配上自己露出痛苦表情的照片，似乎對麵包充滿恐懼；由於餐餐食麵包，軒仔更把Ig頭像轉為麵包，搞笑又抵死！

現在不少網民也關心軒仔每日吃什麼早餐，亦有人好奇工人姐姐的真身，故軒仔公開了這位「早餐界KOL」的背面照片，並留言「#七零年的她 #碳水達人 #早餐界KOL #識得發光嘅遮遮 #齋睇條辮都知勁 #搵遮遮同袋麵包一樣 #整定嘅 #憑肉眼可以判斷 #佢營養好過我」，不少人搞笑留言，其中有人問軒仔「遮遮會唔會以為你暗戀佢 見你又偷拍佢 又出post嘉許佢每日精心為你準備嘅早餐 #想睇你同遮遮合照」、「我有理由懷疑你暗戀佢」、「你日日咁話佢法，你因住聽日連包都冇得你食呀」，似乎大家對軒仔的遭遇是取笑多於同情呢！

（即時娛樂）