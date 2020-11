葉晴晴(Robynn)去年跟圈外男友Jonathan結婚,今年6月宣布有喜,月初時懷孕9個月的她仍繼續工作,推出第3首新歌《Little Love》,作為送給BB的「第一封信」。Robynn今早在社交平台上載初生女兒Naomi的照片,宣布囡囡已在上周六(10月24日)出世。她說︰「It's a girl﹗Welcome to the world, my Little Love, Naomi﹗十月二十四號,我當上媽媽了。7.8磅的小寶貝,你好,媽媽在呢!原來第一次看到她,真的會很感動,真的會流眼淚。從此,我的世界不再一樣了﹗#譚家小糯米 #Naomi小糯米」

(即時娛樂)