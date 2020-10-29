空姐開Live講最喜愛藝人乘客 古天樂靚仔友善排第一名 (14:44)

周潤發有次因遲上機而主動向機組人員道歉。（資料圖片）

最近有空姐在網上開Live分享航空界秘聞，更公開10位最喜愛及10位最討厭的明星客，又開名讚汪明荃、黎明、黃子華、鄭伊健、陳慧琳、蔡卓妍、謝霆鋒、林峯及黃宗澤都是非常友善的乘客，吳君如外遊時會帶埋外傭，更安排外傭坐商務位。

要數最受歡迎的第1位藝人，就是古天樂，原因是他為人非常友善及超級靚仔，就連其經理人亦非常有禮貌。

排第2、3位的分別是舒淇及張曼玉。舒淇為人沒架子，會主動同空姐傾偈，連自己的感情事都會提及。她又曾透露她想過做空姐，惟身高未達標，知道空姐的工作很辛苦，曾主動為她們打氣。張曼玉同樣是個有禮貌、沒架子的藝人。她當年與法籍男友拍拖時，兩人飛往巴黎。張曼玉坐頭等，男友就坐經濟客位。飛機起飛後，張曼玉見男友的座位隔籬有位，竟走去經濟艙陪男友坐，當時一張飛巴黎的頭等機票要10幾萬，令一眾空姐十分愕然﹗

第4位是出名好老公的任賢齊（小齊）﹗他有次和家人返台灣，太太和孩子坐商務客位，他就坐頭等。飛機起飛後，小齊立即走到太太身旁，更幫忙餵小朋友進食。落機前，他又幫太太執拾行李，非常細心﹗排第5位的周潤發（發哥）有次因被粉絲包圍而遲了登機，他上機後立即向機組人員逐一道歉。第6位是陳奕迅（Eason），Eason有次落機時被機組人員包圍合照，他雖然一臉疲倦，依然非常友善，合照時勉強露出笑容，給空姐留下一個非常好的印象。

梁朝偉、劉嘉玲夫婦排第7。梁朝偉為人健談，他有次對馬來西亞籍空姐說︰「你知不知我去日本滑雪戴上裝備，很多人不認得我，不知幾爽﹗」劉嘉玲有次跟關之琳同機去上海，關之琳打扮雖然樸素，但仍然很搶眼，相反劉嘉玲沒化妝，只戴了太陽眼鏡，對空姐非常有禮貌。排第8位的李心潔說話斯文，坐飛機時愛看書，有次坐長途機時非常細心地照顧繼女。

排第9位的張學友是個很靜、很斯文的乘客。他有次坐長途機，經理人細聲對機組人員表示學友很累，不可以合照。6日後，學友回港時巧合地遇上同一班機組人員，其經理人又先跟機組人員打招呼，稱學友當日沒那麼累，合照、簽名也絕無問題。

排第10位的是王菲。九龍城啟德機場年代，王菲有次和經理人坐商務客位時，她用腳撐住前面的座椅背，像個鄰家小女孩。雖然是明星，她有次在竟然蹲在地上，我行我素。雖然王菲外表冷酷，但其實非常溫柔，對空姐的合照要求是有求必應。

講完最受歡迎明星客，空姐也分享了最討厭的明星客，其中一名藝人在航空界出晒名，原因是他經常用粗口侮辱人，有次更嘲機長「You are just my driver」；又有藝人在機上狂食飛機餐，後來知道想叫的食物已沒有時就即場發爛掉餐牌。

（即時娛樂）