曾抗拒與張寶兒情侶檔演出 袁偉豪豁出去不再大男人心態 (17:33)

袁偉豪早前推出新歌《你是你的另一半》，他接受TVB娛樂新聞台《StarTalk》節目訪問時說︰「唱歌是我一直以來的夢想，沒想過有機會用唱歌成為我其中一項事業，像在發夢。我有段時間想放棄，不再想唱歌的事，連結他都收起來，覺得自己不會彈，只偶然拿出來望望，很灰！支結他像被拋棄了﹗」

提到自己創作歌曲，袁偉豪直言決定成為創作歌手。他說︰「我不能說我在演戲方面去到樽頸位，但真的不是每一次演出都那麼完美和享受。觸動不到我的演出，我要更努力去觸動自己去演，而製作音樂就是製作一些可以觸動自己的音樂，去觸動聽眾，所以是時候給自己新嘗試。」《你是你的另一半》由未婚妻張寶兒（Bowie）填詞，袁偉豪說︰「希望將來大家結婚，可以用此曲作為求婚歌、結婚歌，甚至婚宴上播放成長片段的歌曲。」

他自爆有段時間曾很抗拒跟張寶兒合作︰「有一期很抗拒，連工也不想返，拍攝完立即想走，不想做訪問。我當時覺得自己不是一個演員，因為我拍劇減20磅，差點半死，親身上陣拍攝危險場面，大家只會問Bowie擔不擔心，第二日的新聞全部都只是袁偉豪張寶兒，次次都是講感情事、拍拖及何時結婚。現在我要豁出去，不能夠再用大男人心態面對，既然出歌及踏入人生另一階段都是開心事，自己不要想那麼多無謂事。」

（即時娛樂）