擇偶條件要大膽 衛詩雅不怕蛇蟲鼠蟻 曾用鑊鏟打死大蜈蚣 (19:38)

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文章日期：2020年10月29日
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衛詩雅自言大膽，一個人看恐怖電影也沒問題。（劉永銳攝）
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【今日直擊】
衛詩雅出席活動時自言性格大膽，喜歡一個人看電影，看恐怖片也沒問題，所以一定要找個比她強及大膽的男朋友。她說︰「我家附近有野豬出沒，我見到蛇也不太驚，試過用鑊鏟打死一條大蜈蚣。」
（即時娛樂）
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