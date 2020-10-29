擇偶條件要大膽 衛詩雅不怕蛇蟲鼠蟻 曾用鑊鏟打死大蜈蚣 (19:38)

【今日直擊】衛詩雅出席活動時自言性格大膽，喜歡一個人看電影，看恐怖片也沒問題，所以一定要找個比她強及大膽的男朋友。她說︰「我家附近有野豬出沒，我見到蛇也不太驚，試過用鑊鏟打死一條大蜈蚣。」

（即時娛樂）