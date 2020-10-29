【大婆變小三?】戀紋身師傅 蔡宛珊：絕對唔會搶別人老公 (21:09)

去年姚子羚跟夜店董事楊偉文（Raymond）的親密照網上流出，蔡宛珊（Sarika）是跟Raymond結婚8年的妻子，多角關係錯綜複雜。「大婆」Sarika「放手」離婚回復單身，這年來工作發展不俗，近日有傳Sarika做小三戀上有婦之夫。Sarika跟紋身師傅Dust Wu（胡仔）拍拖，對方太太是台灣藝人林家璜，育有4歲女兒。蔡宛珊被指做「小三」搶人老公，她接受《明報》訪問澄清，透露胡仔跟太太已分居一年多，因疫情關係他未能到台灣簽字離婚。Sarika強調自己經歷過，絕對不會做小三搶別人的老公！

Sarika說：「我跟胡仔互相清楚對方情況，我哋係清白的！」他們認識了多年，幾個月前在朋友的聚會重遇。Sarika稱離婚後也有追求者但自己有考慮因素而未接受，胡仔跟太太分居後也拍了幾段散拖。胡仔向她追求表現誠意，給她很大信心才被打動了。林家璜爆胡仔有「小三、四、五」？蔡宛珊稱對男友的過去很清楚，他錯過但答應不會再行差踏錯，希望獲機會，她不會因對方曾犯錯過便判「死刑」。現在男友除了開工，其餘時間也在陪她。Sarika稱兩個人分開不一定是第三者，可能是磨合唔到。

問胡仔有沒有將她的名字紋在身上？她笑說：「千祈唔好，是詛咒！他的紋身是跟其他Artist交換紋的。」蔡宛珊要澄清自己不是小三，過往的經歷她絕不會做小三。她跟胡仔拍拖沒有高調宣揚但也沒有隱瞞，他們的朋友也早知道兩人在交往。若果她不是清白，又怎會在社交平台公開跟胡仔健身、打邊爐的行蹤。

（即時娛樂）