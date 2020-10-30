【專訪】黎芷珊細訴女主播艱辛事 攝位見咪牌先計騷 (22:48)

黎芷珊稱得上是娛樂女主播的佼佼者，澳門出世的她，於1984年伙陳慧嫻及陳樂敏以少女組合「少女雜誌」出道，首張唱片《少女雜誌》獲得雙白金理想成績，但唱片公司只想力捧陳慧嫻，她隨後決定加入無綫，當上兒童節目主持，雖不及「鼻祖」譚玉瑛，她亦橫跨《430穿梭機》及《閃電傳真機》兩個年代，往後加入《城市追擊》及《東張西望》；最經典則是2012年主持的《最佳男主角》，讓黎芷珊榮膺最佳節目主持。

黎芷珊表示：「我其實不是十分喜歡小朋友，剛開始時確不太喜歡做兒童節目，形象上很不慣，經常都要穿得好得意，本身形象並不是這樣，所以常畀監製鬧只識穿黑白灰，話細路仔見到會驚，要求我穿多些平易近人的顏色。」她做了「芷珊姐姐」9年後感到有點悶，一度向公司申請離開，「最主要是當年在《閃電傳真機》演『殭屍孫女』一角幾出，之後甚至有監製找我拍劇，心想其實也可以出去試試，便萌生去意，但拍了幾套劇和電影，發覺自己原來和譚玉瑛姐姐的想法差不多，不喜歡拍劇經常要捱更抵夜，且心知不會有機會做主角，可能做開主持不習慣這樣的工作模式，做主持很多事情可以控制和拿捏到，個心會定一點，所以後來便專攻做主持，又回頭主持《K100》、《香港早晨》等節目」。

黎芷珊曾離開過無綫兩年外闖，始終覺得大樹好遮蔭便回巢，加入節目《城市追擊》及之後的《東張西望》，跟有線娛樂新聞台正面交鋒，「有時真的要搶位，攝不到埋去做訪問便不計騷，要攝到在受訪者隔籬見到支咪才計騷，所以很搏」。儘管是老臣子，效力了一段長時間的《東張西望》卻向她「開刀」，原因是年資長、人工較貴，寧用她的人工請多幾個小妹妹頂替，故調她到《娛樂新聞台》，到後期主持節目《最佳男主角》反應佳，同年獲得「最佳節目主持」獎項，很現實地被召回《東張西望》坐主播枱。

欲知專訪詳情，請留意明天（10月31日）明報娛樂版。

（即時娛樂）