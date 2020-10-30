【專訪】黎芷珊不介意採訪舊男友 擁個人優勢有著數 (23:05)

黎芷珊於2012年主持節目《最佳男主角》，請來梁朝偉、劉德華、劉青雲、吳鎮宇、古天樂、鄭伊健、梁家輝及謝霆鋒等做嘉賓，當年大受歡迎，更為她帶來最佳節目主持殊榮。

黎芷珊坦言《最佳男主角》是她一生中最搏和最有野心的一件事，因為當時看不到前景，心想如一直繼續跑娛樂新聞，開始擔心年紀大的問題，「到50歲還要拿住支咪去採訪，我真的過不到自己，原來夠膽博是有成果的。很多嘉賓是識於微時，他們會覺得我在電視台工作還是這樣，無辦法不幫我，梁朝偉就是因為這樣而幫我」。

提到先後跟梁家輝、鄭伊健、邵傳勇、陳小春及張達倫等圈中人拍拖，黎芷珊從來不認為採訪前男友會感尷尬，相反帶來不少方便，「他們一見到我，邊夠膽不答，如果他們當日很忙，只揀一個接受訪問，一定是我，這是我的優勢，所以當時公司會特意安排我訪問舊愛，的而且確是有著數的」。相信觀眾最深刻，是她當年追訪前度鄭伊健的「奪麵雙琪」事件，她說：「次次公司都派我去，娛樂記者便順道連我也追訪，又多一個話題，都幾得意，我同樣不尷尬，只是工作而已。」

至於跟張達倫分手後，至今仍是單身，黎芷珊指剛分手時曾心急想找個可以一齊生活的人，但現在已習慣了。問她會否再選擇與圈中人拍拖？她即說：「應該不會再和藝人拍拖，還有什麼選擇？又要大過我，又要成熟穩重，很多已結婚幸福快樂，除非找個離婚的，真的想不到市面上仍有適合我這個年紀的男藝人筍盤，真的不要再花時間，想找個成熟過我和照顧到我，生意上教到我的人。」

欲知專訪詳情，請留意明天（10月31日）明報娛樂版。

（即時娛樂）