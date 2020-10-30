上周六宣布拍拖 39歲莊韻澄下月12日嫁34歲I.T.男 (12:23)

39歲莊韻澄（前名莊端兒）上周六（10月24日）在社交平台曬1卡鑽戒高調宣布拍拖，一星期後再次傳出喜訊，原來她與從事I.T.業的34歲男友呂成忠（Joe），早在上周二（10月20日）已低調入紙登記結婚。他們的擬結婚通知書曝光，兩人同樣報稱住在荃灣區。據知，莊韻澄最近半年出席活動時，Joe也有陪同現身，莊韻澄為保護戀情，只向人介紹他是自己的經理人。

莊韻澄接受傳媒查詢時大方認婚訊，表示與Joe認識了一年多，對方是為她改名的師傅的徒弟。莊韻澄說兩人相識後，Joe就展開追求，更在兩人拍拖後一直求婚。她透露兩人將於11月12日簽字結婚，由於不想親友在疫情下冒險，婚宴將延至明年才舉行。

莊韻澄透露兩人拍拖後已即時見家長，母親非常喜歡Joe這位準女婿，她亦給予未來老公90分。提到Joe比她細5歲，莊韻澄讚她思想成熟，很會照顧她，是個非常可靠的男人。莊韻澄強調非奉子成婚，希望明年才生小朋友。莊韻澄10多年前曾有過一段婚姻，她表示已向Joe交代自己的過去，自己婚後會繼續幕前工作，但未必再有性感演出。

（即時娛樂）