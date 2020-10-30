與未婚夫相處年幾決定結婚 莊韻澄心急生B 望早日再報喜 (15:52)

莊韻澄（前名莊端兒）將於下月12日與拍拖年幾的34歲圈外男友呂成忠（Joe）簽字結婚，婚宴就延至明年舉行。消息傳開後，莊韻澄在社交平台上載單人婚紗相，開心地留言︰「好啦～ 我要結婚啦﹗盡情恭喜我啦﹗」

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她接受《明報》訪問時直言沒想到會發展得那麼快，她說︰「大家相處了年幾，他經常陪住我工作，因為我沒有經理人，一個女仔傾工作不太方便，所以請他幫忙。我一邊工作，一邊觀察他，他好好，不是那種漁翁撒網的男仔，一條心對我。大家相處舒服，我答應和他一起，但沒想過那麼快結婚。」

莊韻澄透露有天帶男友見為她改名的師傅，師傅認為他們既然一齊就為他們擇日結婚，還說今年結婚的話會很旺他們。莊韻澄說︰「我掙扎了一會，覺得很急，但既然視他為結婚對象，就結吧﹗師傅是催化劑，男友事後求婚。他買了訂婚戒指和鮮花，跪地求婚，很傳統、老土和平凡，不算驚喜﹗」

莊韻澄自言已39歲，也希望早日生小朋友。她說︰「希望快點有好消息﹗師傅說我明年會生仔。（已經不設防？）等註冊完先，還有兩個星期。」

（即時娛樂）